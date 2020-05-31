قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان سيد صادق يحيى حياة كريمة ومستوره وخيره على الناس جميعًا، نافيًا الأخبار المتداولة حول الأخير بأنه لا يجد مصدرًا للرزق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن ابن «صادق» المؤلف لؤي السيد أحد علامات الشباب المؤلفين، منوهًا أنهم قد يكونون مقصرين في السؤال عن الفنان.

من جانبه استنكر الفنان سيد صادق، في مداخلة هاتفية لنفس البرنامج، الأخبار المتداولة حول مرضه وعدم إيجاده لمصدر رزق، متابعًا: «عايش مبسوط ومستور ولم أشتكِ لأحد».

وأشار إلى أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، من أعز أصدقائه، مستطردًا: «بصحتي وبمشي على رجلي، ومش مادد إيدي لحد، لماذا تؤذون أولادي وأحفادي بما تكتبون على المواقع؟».