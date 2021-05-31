 إزالة 200 حالة إشغال بشارع السوق في إدفو بأسوان - بوابة الشروق
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إزالة 200 حالة إشغال بشارع السوق في إدفو بأسوان

حملة لازالة الاشغالات
حملة لازالة الاشغالات
حمادة بعزق
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 5:20 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 5:20 م
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو اليوم الإثنين، حملة مكبرة لفتح شارع السوق وسط مدينة إدفو وإزالة 200 حالة إشغال وتعدٍ على الطريق العام، بجانب مصادرة حوالى 500 تندة وفرش لبيع الخضروات والفاكهة، وجميع السلع الغذائية والأساسية.

قال إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، إن الحملة تمت بالتنسيق مع مديرية الأمن حيث تم تدعيمها بقوات أمنية بإشراف من العميد حازم صفوت مأمور قسم إدفو ، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والقرى والعاملين بالمحليات مدعمين بالمعدات والسيارات الثقيلة.

وأكد استمرار التواجد الميداني للقيادات المحلية في الشارع للقضاء على مختلف الظواهر السلبية، وفي مقدمتها إزالة الإشغالات، علاوة على رفع تراكمات المخلفات والقمامة بإجمالي 100 طن وتحويلها للمدفن العمومي، حيث تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية والري، والمحاجر .

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