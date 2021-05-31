تحرك قضائي ضد السائح البرازيلي المتحرش

أعلن محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالصعيد، عن التحرك قضائيًا ضد المتحرش البرازيلي نظير الفعل الفاضح الذي قام به من خلال تحرشه بفتاة ونشر الفيديو على موقع انستجرام.

وقال عثمان للشروق؛ إننا سنقوم برفع دعوى قضائية ضد السائح البرلزيلي المتحرش، ومطالبة الجهات المعنية المصرية بمنع دخوله الأراضي المصرية مرة أخرى، مستنكرًا فعل السائح الذي وصفه بالمشين، ويعد إهانة لفتيات مصر.

وأشار عثمان إلى أن طبيب برازيلي نشر فيديو له وهو يتلفظ بألفاظ "بذيئة" مع فتاة داخل أحد محال بيع البردي مستغلا عدم إدراكها للغة البرتغالية، وقام بنشر الفيديو على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتابعه قرابة المليون شخص.