مقتل 39 شخصا في هجوم على قريتين شمال شرق الكونغو الديمقراطية

أعلن المقياس الأمني لكيفو بالكونغو الديمقراطية "بارومتر"، مقتل ما لا يقل عن تسعة وثلاثين شخصا جراء هجوم على قريتين بشمال شرق البلاد.

وقال "البارومتر الأمني لكيفو"، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 20 مدنيا في قرية بوجا وما لا يقل عن 19 في قرية تشابي بإقليم إيرومو بإقليم إيتوري، قتلوا خلال الليل من أمس الأحد إلى اليوم الاثنين.

ومن جانبهما، أكد مسئولان محليان في "بوجا" مقتل 36 شخصا لكن لم يتم تأكيد هذا الرقم من مصدر مستقل، موضحا أن المسلحين هاجموا موقع النازحين "روبينجو" القريب من مركز "بوجا" وأن الجثث ما زالت قيد العد.

يذكر أن القريتين اللتين تعرضت للهجوم، وتبعدان نحو 10 كيلومترات كل منهما عن الأخرى، تقعان على الحدود بين شمال كيفو وإيتوري في منطقة على الحدود مع أوغندا حيث ينشط "تحالف القوى الديمقراطية" وهي إحدى الجماعات المسلحة في هذه المنطقة التي تشهد اعمال عنف منذ ما يقرب من 25 عاما.