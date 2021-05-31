كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة، حقيقة رفض نادي الزمالك استكمال مسابقة الدوري الممتاز إلا بعد خوض الأهلي مبارياته المؤجلة.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: «لم يحدث أن رفض نادي الزمالك استكمال الدوري، لكن ممثل النادي حسين السيد طلب تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».

وأوضح مجاهد: «تطبيق تقنية الفار في كأس مصر سيكون في مباريات الدور نصف النهائي والنهائي فقط لأن هناك مباريات لعبت في ربع النهائي بدون تطبيق للتقنية».

وعن انتخابات اتحاد الكرة.. قال مجاهد: «لا يمكن تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة، وليس من المنطقي أن يتم إجراء الانتخابات يوم 30 يونية في موعد نهاية اللجنة الثلاثية لأن الأولمبياد ستنتهي قبلها بـ10 أيام تقريبًا».

وأكمل: «المد للجنة الثلاثية وارد، لكن لا أعرف حتى الآن حقيقة هذا الأمر، وإذا استمرت اللجنة الثلاثية حتى بداية الموسم المقبل فسيكون الدوري الجديد من دورين وليس من دور واحد».

وشرح أحمد مجاهد سبب عدم إقامة معسكر للمنتخب الوطني.. قائلا: «منتخبنا الأولمبي مشارك في أولمبياد طوكيو على عكس مثلًا منتخبي الجزائر والمغرب لم يتأهلوا للأولمبياد، إحنا أبطال إفريقيا».

وأتم مجاهد: «حسام البدري، مدرب المنتخب الأول صعب يطلب من شوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي الحصول على بعض اللاعبين لإقامة معسكر لا فائدة منها خاصة بعد تأجيل التصفيات».