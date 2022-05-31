لافروف: روسيا تضمن عبور السفن الأوكرانية المحملة بالغذاء والغرب يخلق المشكلات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن مباحثاته مع نظيره البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، تناولت الأوضاع في أوكرانيا، والأوضاع الأمنية الحالية، وتأمين الغذاء، والجهود الروسية في هذا الصدد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني، صباح الثلاثاء، أن روسيا قبل أكثر من شهر، كانت تضمن حرية إيصال حبوب القمح الأوكرانية، مشيرًا إلى أنها طالبت كييف بإزالة الألغام من حدودها ومن الأراضي الأوكرانية.

ونوه إلى أن الألغام تقوض جهود روسيا في ضمان حرية إيصال واردات الحبوب الأوكرانية، متابعًا: «نحاول أن نلف انتباه زملاءنا لتلك المسألة ونحلها، الجيش والبحرية الروسية يساعدان في نقل سفن الحبوب وإيصالها لمواقعها».

ولفت إلى مناقشة المبادرات الخاصة بالأمن الغذائي مع الجانب البحريني، مؤكدًا أن «موسكو ستضمن عبور السفن الأوكرانية المحملة بالغذاء، لكن الدول الغربية خلقت مشكلات، وتعارض السفن الروسية، وتقطع الإمدادات اللوجستية».

وشدد على أهمية تفكير الدول الغربية بمسألة الأمن الغذائي وحلها من جانبهم، معقبًا: «يجب أن يكون تعاملهم وفقا للقانون الدولي وبما يضمن مصلحة الجميع، لا يجب أن يتخذوا القرارات وكأنهم شرطة، يقوضون من دور الصين والهند وروسيا، ومفهوم النظام العالمي يجب ألا يكون بتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في العالم».