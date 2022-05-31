ضبط المتهم بالوقوف أمام أحد قطارات السكة الحديد بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المتهم بالوقوف على شريط السكة الحديد وارتكاب أفعال على سبيل الدعابة واللهو أمام قطار بالإسماعيلية، وذلك عقب تداول فيديو الواقعة على الفيسبوك.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالوقوف على شريط السكة الحديد أمام أحد المزلقانات، وحال دخول أحد القطارات فى اتجاهه وإطلاق السارينة قام بالابتعاد عن شريط السكة الحديد دون حدوث ثمة إصابات.

وبفحص الفيديو تبين أنه أثناء سير قطار (القاهرة/ بورسعيد) بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية تلاحظ لسائقه وقوف شخص (مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الإسماعيلية – له معلومات جنائية) على المزلقان "يقوم بأفعال على سبيل الدعابة واللهو" وحال قيام القطار بالتهدئة والاقتراب منه قام بالابتعاد عن شريط السكة الحديد دون حدوث ثمة إصابات.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الأفعال على سبيل الدعابة واللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.