 ضبط المتهم بالوقوف أمام أحد قطارات السكة الحديد بالإسماعيلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 مايو 2022 2:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

ضبط المتهم بالوقوف أمام أحد قطارات السكة الحديد بالإسماعيلية

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 2:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 2:02 ص

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المتهم بالوقوف على شريط السكة الحديد وارتكاب أفعال على سبيل الدعابة واللهو أمام قطار بالإسماعيلية، وذلك عقب تداول فيديو الواقعة على الفيسبوك.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالوقوف على شريط السكة الحديد أمام أحد المزلقانات، وحال دخول أحد القطارات فى اتجاهه وإطلاق السارينة قام بالابتعاد عن شريط السكة الحديد دون حدوث ثمة إصابات.

وبفحص الفيديو تبين أنه أثناء سير قطار (القاهرة/ بورسعيد) بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية تلاحظ لسائقه وقوف شخص (مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الإسماعيلية – له معلومات جنائية) على المزلقان "يقوم بأفعال على سبيل الدعابة واللهو" وحال قيام القطار بالتهدئة والاقتراب منه قام بالابتعاد عن شريط السكة الحديد دون حدوث ثمة إصابات.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الأفعال على سبيل الدعابة واللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك