مجلس الأمن يقرر إنهاء مهام البعثة الأممية في العراق (يونامي) مع نهاية العام المقبل

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم، إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق يونامي، بنهاية عام 2025.

وقال المجلس، في قرار، إنه "أخذ بعين الاعتبار رسالة الحكومة العراقية المؤرخة بـ8 مايو 2024، وقرر تمديد ولاية بعثة يونامي لفترة نهائية مدتها 19 شهرا تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وبعد ذلك ستتوقف يونامي عن جميع الأعمال والعمليات المنوطة بها باستثناء ما يتبقى من أنشطة تصفية البعثة"، وذلك بما يتماشى مع طلب رسمي من الحكومة العراقية.

وطلب المجلس في القرار 2732 من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد، بالتشاور مع حكومة العراق، خطة لنقل المهام والتصفية تكتمل بحلول نهاية العام الحالي، بما يشمل تحديد تاريخ تنتهي فيه أنشطة التصفية في العراق. وبعثة (يونامي) هي بعثة سياسية خاصة تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناء على طلب حكومة العراق.

واضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسع دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770. ويتمثل تفويض يونامي بمنح الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية.