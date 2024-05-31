أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة تقدمًا ملحوظا في تصنيف Round University Ranking (RUR) لعام 2024، حيث ارتقت بمراكزها بشكل ملحوظ لتصبح في المرتبة 891 عالميًا، بزيادة 87 مركزًا مقارنة بالعام السابق، وعلى المستوى المحلي فقد حققت جامعة طنطا المركز 8 محلياً من بين 22 جامعة مصرية مصنفة.

وأوضح "ذكي"، أن التقدم شمل معيار التدريس، حيث قفزت الجامعة 104 مراكز لتحقق الترتيب 793 عالميًا، وهو ما يبرز تحسنها الملحوظ من المركز الخامس إلى المركز الثاني على المستوى المحلي، كما شهدت تقدمًا في معيار البحث العلمي بمقدار 114 مركزًا لتصل إلى المرتبة 810 عالميًا، محافظةً على ترتيبها المحلي في هذا المعيار.

وأكد رئيس الجامعة، أن التصنيفات الدولية تأتي على رأس أولويات الجامعة، حيث تعمل الجامعة دائما من خلال خطتها الاستراتيجية على الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية من خلال الارتقاء بالبحث العلمي وتطوير مخرجاته، إضافةً إلى تطوير المنظومة التعليمية، بما يحقق الريادة للجامعة ويدعم تنافسيتها بين مثيلاتها من الجامعات، مقدما التهنئة لجميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا التقدم.

جدير بالذكر ان منهجية تصنيف RUR تعتمد على أربعة معايير رئيسية تشمل: التدريس، البحث العلمي، التنوع الدولي، والاستدامة المالية. كل معيار يتألف من مؤشرات فرعية تُقيم الأداء الجامعي في مجالات مختلفة من الحياة الأكاديمية والبحثية تركز على أسس مثل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، نسبة الاستشهادات، والظهور الدولي للأبحاث وغيرها من الابعاد الدولية مما يعكس قدرتها على جذب طلاب وأعضاء هيئة تدريس من خارج مصر، وتعزيز التعاون البحثي الدولي. وتعزيز سمعة الجامعة عالميًا.