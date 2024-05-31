رفع 422 حالة إشغال طريق بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، مؤكدة عدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بتعطيل أرصفة المشاة ومسار الطريق بالإشغالات، بهدف توفير بيئة آمنة للمارة وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وأشارت بلبع في بيان صحفي اليوم إلى أن الوحدات المحلية في مدن ومراكز المحافظة نفذت حملات مكثفة لرفع الإشغالات عن الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل حركة المرور، حيث أسفرت هذه الحملات عن:

- رفع 224 حالة اشغال بمركز ومدينة دمنهور في عدة مناطق بالتنسيق مع شرطة المرافق، ورفع 145 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك في مركز ومدينة الدلنجات، ورفع 53 حالة إشغال في برشيد.

وأكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة متابعة مستمرة واستمرار تشكيل حملات لإزالة جميع الإشغالات على مدار اليوم، ورصد أي مخالفات فور حدوثها، مع عدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك لتيسير حركة المرور.