محافظ كفر الشيخ: استمرار إزالة التعديات ومخالفات البناء بسيدى سالم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، برئاسة أيمن خلف الله، في تنفيذ قرار إزالة «لبناء بدون ترخيص»، عبارة إزالة شدة خشبية دور أول بمنطقة عاصي بمدينة سيدي سالم، ومصادرة مواد البناء المستخدمة فى المخالفة، وذلك للتصدي للبناء المخالف وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها.



وأكد المحافظ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.