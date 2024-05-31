رئيسة وزراء ليتوانيا: مستعدون لتدريب قوات في أوكرانيا ضد الغزو الروسي



أشارت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنجريدا سيمونيت إلى أن حكومتها ستكون مستعدة للانضمام إلى الشركاء في تدريب قوات كييف ضد الغزو الروسي، قائلة إن الدولة الواقعة في منطقة البلطيق مستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.

وأضافت سيمونيت لتلفزيون وكالة بلومبرج للأنباء، في مقابلة في سنغافورة اليوم الجمعة "ليتوانيا، إذا لزم الأمر، ربما تدرب هؤلاء أيضا في أوكرانيا، بالشراكة مع دول ستكون مستعدة للقيام بذلك.

وكانت ليتوانيا، وهي واحدة من أقوى المؤيدين لكييف وسط الحرب، تدرب قوات، قبل غزو الكرملين وتساعد في استضافة التدريب، منذ عام 2022 مع انتقال التدريب إلى خارج أوكرانيا.

كما أشارت استونيا، وهي دولة أخرى من دول البلطيق إلى أنها منفتحة على إرسال مدربين إلى أوكرانيا.

وكانت ليتوانيا أعلنت أمس الأول الأربعاء، أنها سوف تخصص 5ر13 مليون يورو (6ر14 مليون دولار) لشراء أنظمة رادار في إطار مبادرة دفاع جوي بمبادرة ألمانية من أجل أوكرانيا.

غير أن محاولات شراء أنظمة باتريوت المضادة للطائرات من الدول الشريكة في أوروبا أو من الخارج لم تحقق نجاحا كبيرا حتى الآن.