ذكر بنك الاستثمار الأمريكي "مورجان ستانلي" أن المستثمرين في سوق الأسهم البرازيلية الذين يريدون الاستفادة من خفض الفائدة المتوقع للفائدة في البرازيل يجب أن يركزوا على أسهم الشركات الأكثر ارتباطا بالاقتصاد المحلي البرازيلي باعتبارها ستكون الأكثر استفادة من خفض الفائدة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي القول إنه "على المدى القصير، بدء دورة جديدة من تخفيف السياسة النقدية (في البرازيل) سيفيد الأسهم المرتبطة بالاقتصاد المحلي وبخاصة الشركات ذات الاحتياجات المالية الكبيرة".



يأتي ذلك فيما من المتوقع أن يطلق البنك المركزي البرازيلي اليوم الأربعاء، دورة جديدة من تخفيف السياسة النقدية، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة نحو إصلاح شامل لنظام التأمين الاجتماعي، وتراجع التضخم مع تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي. ويتوقع المحللون أن يخفض البنك الفائدة إلى أقل من مستوياتها التاريخية وهي 5ر6%.



وبحسب المسح الأسبوعي للبنك المركزي البرازيلي يتوقع المحللون انخفاض الفائدة إلى 5ر5% بنهاية العام الحالي، وهو ما أدى إلى زيادة تفاؤل شركات الوساطة المالية والاستشارات المالية بشأن سوق الأسهم المحلية.