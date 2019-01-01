 وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي الأمين العام للناتو في أول زيارة لها لبروكسل - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يوليه 2019 7:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي الأمين العام للناتو في أول زيارة لها لبروكسل

بروكسل - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 6:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 6:52 ص

تلتقي وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، في بروكسل اليوم الأربعاء.

وستكون هذه الزيارة الأولى لكرامب كارنباور لبروكسل منذ تعيينها وزيرة للدفاع، خلفا لأورسولا فون دير لاين ، التي ستصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية في نوفمبر.

ومن المقرر أن يجتمع ستولتنبرج مع كرامب كارينباور الساعة 0145 مساء بالتوقيت المحلي (1145 بتوقيت جرينتش) في مقر إقامته.

وخلال اجتماعهما ، يتوقع أن يناقش المسؤولان دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء الناتو لزيادة نفقاتهم ذات الصلة بالحلف، وكذلك إنهاء العمل بمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى لعام 1987 بين الولايات المتحدة وروسيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك