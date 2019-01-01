وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي الأمين العام للناتو في أول زيارة لها لبروكسل

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تلتقي وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، في بروكسل اليوم الأربعاء.

وستكون هذه الزيارة الأولى لكرامب كارنباور لبروكسل منذ تعيينها وزيرة للدفاع، خلفا لأورسولا فون دير لاين ، التي ستصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية في نوفمبر.

ومن المقرر أن يجتمع ستولتنبرج مع كرامب كارينباور الساعة 0145 مساء بالتوقيت المحلي (1145 بتوقيت جرينتش) في مقر إقامته.

وخلال اجتماعهما ، يتوقع أن يناقش المسؤولان دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء الناتو لزيادة نفقاتهم ذات الصلة بالحلف، وكذلك إنهاء العمل بمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى لعام 1987 بين الولايات المتحدة وروسيا.