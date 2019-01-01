البنك المركزي التركي يخفض توقعاته للتضخم للعام الجاري

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، عن خفض توقعاته للتضخم للعام الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن البنك أعلن أنه يتوقع أن ينهي التضخم العام عند مستوى 13.9% مقابل توقعات سابق بـ14.6%. بينما أبقى على تقديرات العام القادم دون تغيير عند 8.2%.

وكان معدل زيادة الأسعار قد تباطأ في يونيو على أساس سنوي إلى 15.7% بسبب قوة الليرة وتراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وكان المركزي قام الأسبوع الماضي، في أول اجتماع له برئاسة رئيسه الجديد مراد أويصال، بأول خفض في أسعار الفائدة خلال ثلاث سنوات.

وقال أويصال اليوم في أنقرة: "تحليلنا وتوقعاتنا الفعلية تظهر أنه قد يكون هناك مجال كبير للمناورة في السياسة النقدية، رغم أنني أؤكد على أننا سنتحرك بحذر".

وقلصت الليرة تقدمها أمام العملة الأمريكية بعد تصريحات أويصال، إلا أنها حافظت على تقدمها لليوم السادس، ما يجعلها الأفضل أداء في الأسواق الناشئة لهذا الشهر.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتقد أن التضخم سيتراجع إلى ما دون الـ10% قريبا، ويشدد على أن خفض أسعار الفائدة يساهم في أن يصل الاقتصاد إلى آفاق النمو التي يستحقها.

وخفض المركزي اليوم توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2019 إلى 65 دولارا مقابل 67 في السابق، كما خفض التوقعات لمعدل التضخم في أسعار الفائدة حتى نهاية العام إلى 15% مقابل 16%.