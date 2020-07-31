مواطنو الوادي الجديد يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمنازل

أدى جموع المواطنون في الوادي الجديد، اليوم الجمعة صلاة عيد الأضحى المبارك في المنازل.. حيث شهدت المحافظة خلو الشوارع والميادين الرئيسية من أية تواجد للمواطنين الذين التزموا بآداء صلاة العيد بمنازلهم.



وشدد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط - قي تصريح له اليوم - على ضرورة التزام المواطنين ومساندة جهود المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط .. وقال "إنه يتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض".



وكثفت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد من تواجدها بالميادين والشوارع الرئيسية لتيسير حركة المرور والحفاظ على الأمن العام.



كما تم فتح 14 (مجزر ونقطة للذبيح) بالمجان للمواطنين حتى يتمكنوا من ذبح الأضاحي تحت إشراف بيطري ووفق إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.