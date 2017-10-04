علامة فولكسفاجن تسعى لتحقيق أرباح تشغيلية لعام 2020

تسعى مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات لتحقيق أرباح تشغيلية خلال هذا العام بالنسبة لعلامتها التجارية الأساسية "فولكس فاجن" رغم أزمة جائحة كورونا.

وقال المدير المالي للعلامة، ألكسندر زايتس، اليوم الجمعة في بيان: "نحن ما زلنا أقوياء ماليا، ونهدف إلى تحقيق نتائج تشغيلية إيجابية للعام بأكمله".

وتكبدت العلامة التجارية في النصف الأول من هذا العام خسائر تشغيلية بقيمة 5ر1 مليار يورو، بعدما حققت أرباحا تشغيلية بقيمة 3ر2 مليار يورو في نفس الفترة الزمنية العام الماضي.

وقال زايتس: "في النصف الثاني من هذا العام نأمل حدوث دفعة في الاتجاه المعاكس، لأن الطرح الجديد لطرازتنا سيكون بكامل قوته".

وكان المدير المالي لمجموعة "فولكس فاجن"، فرانك فيتر، أعلن أمس الخميس في إطار الإعلان عن نتائج المجموعة، أن العلامة التجارية الأساسية قد تعود إلى المنطقة الربحية بحلول الربع الأخير من هذا العام.