تأجيل انتخابات المجلس التشريعي لهونج كونج المقررة هذا العام

أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الجمعة، تأجيل انتخابات المجلس التشريعي.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في السادس من سبتمبر المقبل في هونج كونج، لكن تقارير إعلامية عديدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري أشارت إلى أن التصويت قد يتأجل لمدة تصل إلى عام.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن التأجيل يأتي بعد أن منعت حكومة هونج كونج هذا الأسبوع 12 مرشحا معارضا على الأقل من خوض الانتخابات، واعتقلت أربعة نشطاء بموجب قانون جديد شامل للأمن القومي بسبب تعليقات عبر الإنترنت.

وقالت لام إن التأجيل يهدف ن لضمان العدالة في الانتخابات وحماية صحة المواطنين.

وأضافت لام: "إن الوباء يشكل خطرا جسيما على هونج كونج. الانتخابات فريدة من نوعها وهي الأكبر في هونج كونج"، وقالت إن الاستمرار فيها من شأنه أن يشكل خطرا على عدد كبير من المواطنين.