محافظ بني سويف يتلقى تهاني العيد من القيادات الكنسية وأعضاء مجلس النواب

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه في أول أيام العيد، اليوم الجمعة، وفدًا من القيادات الكنسية بالمحافظة ضم الأنبا اسطفانوس أسقف ببا، والقمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا، والقمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس، والقمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، والقس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية، والقس اسطفانوس ممثلاً عن مطرانية بني سويف.

وتقدًم وفد القيادات الكنسية بمختلف طوائفهم بالتهنئة للمحافظ وكافة قيادات وأبناء بني سويف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها، والتي كانت وستظل دائما حائطا قوىا وسدا منيعا أمام كافة محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب.

وأعرب المحافظ عن تقديره للقيادات الكنيسية، التي يُكنً لهم كل تقدير واحترام، معربا عن امتنانه لهذه اللفتة الطبية التي تجسد بشكل واضح أن الشعب المصري شعب أصيل، وأن أعيادهم ومناسباتهم واحدة، وأنهم على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته الباسلة لحفظ وصون مصر ومقدراتها وأمنها واستقرارها.

وحضر اللقاء الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبا المحافظ، وهشام شادي السكرتير العام، والمستشار العسكري للمحافظة.

وفي ذات السياق، حرص عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وبعض القيادات التنفيذية على تقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد، معربين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء والازدهار.