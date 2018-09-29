 العراق يحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة - بوابة الشروق
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العراق يحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة


نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 9:54 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 9:54 م

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الجمعة، أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى يوم 6 يونيو عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة وجهها للعراقيين: "أعلن عن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 6 من يونيو 2021"، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضاف: "من بين أهم أهداف حكومتي الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب".

ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين إلى "الاصطفاف لتغيير المشهد في البلاد".

وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة أُجريت في مايو 2018، بعد تأخير عدة أشهر بسبب الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وكان المقرر أن تتم الانتخابات المقبلة في 2022، لكنه جرى تقديمها تحت وطأة الاحتجاجات التي اشتعلت في العراق منذ أكتوبر الماضي.

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