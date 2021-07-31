ننشر صورة شهادة لقاح كورونا الإلكترونية بعد بدء اعتمادها وإصدارها للمصريين والأجانب

تم حذف البيانات وجزء من الكود حفاظا على الخصوصية - خاص الشروق

بدأت وزارة الصحة والسكان في استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال ١٢٦ مكتب مخصص لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من اليوم السبت.

وحصلت "الشروق " على نسخة من الشهادات التي تم إصدارها اليوم في أحد مراكز التطعيمات، والتي توضح البيانات الشخصية كاملة للشخص، وموقفه من التطعيمات ونوع التطعيم الحاصل عليه، وموعد الجرعة الأولي والثانية، وQR Code يمكن قراءته رقميا في أي مكان.

وتصدر شهادات لقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و ١٠ دولارات لغير المصريين.

وهذه الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.