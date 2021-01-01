قال الدكتور محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، إن القدس إذا لم تكن في بلاده لكانت - أي فلسطين - كأي بقعة جغرافية أخرى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل" على التلفزيون المصري، مساء الجمعة، أنه إذا كانت فلسطين هي التاج فإن القدس هي الدر على هذا التاج.

وأشار إلى أن العديد من الدول حاولت استنساخ نموذج القدس، بينها مدينة طُليطلة في إسبانيا التي يُطلق عليها القدس الصغرى، مؤكدًا أن التقليد تمثّل في الشكل المعماري لمدينة القدس.

وتابع: "القدس ليست حجرًا وليست فقط بشرًا لكنها روح وتواصل رباني.. على أرضها يشعر الإنسان أنّه معلق بين السماء والأرض روحيًّا.. هذا الأمر يمكن أنه موجود في مكة المكرمة أو الفاتيكان، لكن لا شيئًا يشبه القدس لا من ناحية روحها ولا شخصيتها ولا أزقتها ولا من أي ناحية".

وأوضح أشتية أن القدس تمثّل للفلسطينيين توأم العواصم العربية، أنها قبلة القلوب، وأكمل: "كل فلسطيني من القدس يشع على الآخر، وكل إنسان عربي مسلم أو مسيحي له إشعاع على مدينة القدس، وهذه الروح لا توجد في أي مكان بالعالم".

https://www.youtube.com/watch?v=ey1IhelwWoA