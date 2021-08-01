عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروح حول هيكلهم المزعوم.

وتواصل جماعات الهيكل المزعوم إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحاته، في السابع من أغسطس المقبل، بزعم أنه يتزامن مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شقيقين من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قصي محمد عمر مرار، وشقيقه كرم، بعد أن داهمت منزل ذويهما، وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت: قصي نائل طقاطقة (19 سنة)، وعيسى لؤي ثوابته (19 سنة)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

من ناحية أخرى، أصيب عامل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة زيتا، شمال طولكرم.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت عاملا في المنطقة المذكورة بعد أن أطلقت النار عليه أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله بأراضي الـ48.

وأضافوا أن جنود الاحتلال لاحقوا ثلاثة عمال حاولوا مساعدة الشاب المصاب ونقله إلى المستشفى، وأطلقوا النار تجاههم.

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف العمال الفلسطينيين بالاعتقال وإطلاق النار عليهم في محيط جدار الفصل المقام على أراضي المواطنين شمال وجنوب وغرب طولكرم، وتمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم بأراضي الـ1948.