2 مليار و857 مليون جنيه لتنفيذ 52 ألف مشروع للشباب ضمن برنامج مشروعك بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ 17 ألفا و699 مشروعًا، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، بتكلفة 2 مليار و857 مليون و460 ألف جنيه؛ لتوفر 52 ألفا و795 فرصة عمل لشباب وأبناء محافظة الشرقية.



من جانبه، أوضح العربي الشبراوي، مدير برنامج مشروعك، في محافظة الشرقية، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروعات: تجارة سيراميك – تجارة مفروشات – مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا، وغيرها.



وأشار مدير برنامج مشروعك بمحافظة الشرقية، في بيان اليوم الأحد، إلى أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها ألفين و484 مشروعًا بقيمة 350 مليونا و686 آلاف و25 جنيهًا، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 795 مشروعًا بقيمة 317 مليونا و324 ألفا و250 جنيهًا، ثم مركز أولاد صقر في المركز الثالث بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 1288 مشروعًا بقيمة 303 ملايين و882 ألفا و900 جنيه.



ووجه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بمحافظة الشرقية.