توج فريق سيدات التنس الأرضي بنادي الصيد، بلقب دورى الاندية للعام الثالث على التوالي بجدارة عقب فوزه على نظيره وادى دجلة بنتيجة 5 / 4 فى المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملاعب السليمانية في الدور النهائى من البطولة.

وجاء فريق وادى دجلة فى المركز الثاني، فيما أحرز فريق الأهلى المركز الثالث.

وقدمت لاعبات الصيد أداءاً متميراً طوال فعاليات البطولة بالفوز فى جميع المباريات، حيث بدأوا البطولة بالفوز على فريقى سماش وصيد أكتوبر بالدور الأول ثم التفوق على سبورتنج بالدور ربع النهائي ثم الفوز على الأهلى في نصف النهائي قبل الفوز اليوم على وادى دجلة واقتناص لقب البطولة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات ميرنا مصطفى، حلا السقا، هالة هشام ، أميرة بدوى ، ندى هشام ، ريتاج تامر ، ملك ولاء، ، لمى ايمن ، مريم سامى ، نانسي شريف ، جنى طارق ، مريم حاتم ، شاهنده جلال ، مريم عاصم ، ساندى مؤمن ، حبيبة عمرو ، رؤى الأتربى ، نور احمد ، مريم وليد، وفاء وائل .

يضم الجهاز الفني والإداري لسيدات الصيد كلا من محمد موسى مديرا فنيا، عادل السيد مساعد المدير الفني، والمدربين سيد عبد المنعم وحسين أبو المكارم ومحمود عبد العزيز ومحمد هاشم وحسن يوسف وعلياء فخرى وشريف العسيلي وحسن يوسف ووليد محمد وعمرو خليفة وحسن أبو جبل وأحمد إسماعيل، ومدرب اللياقة عبد الناصر عبد الله وخالد الجارحى، وأطباء الفريق كلا من الدكتور محمد أبو السعود ودكتور شريف الدجوي، وإداريين سماحة ابراهيم ومحمود بلال وعبد الله شهدى ومحمد فايز.

وكان فريق 16سنة ناشئين للتنس الأرضي بنادي الصيد توج بدورى الأندية عقب تفوقه فى نهائى البطولة على فريق سماش بملاعب نادى التوفيقية.

ضمت قائمة لاعبي الصيد كل من احمد منصف ، على حاتم ، عمر احمد ، ياسين رامى ، ياسين باسم ، عبد الله طارق ، سفيان وليد ، حسن شمس ، عمر القاضى ، حسين تيمور ، والجهاز الفنى والادارى المدير الفنى محمد موسى ، مساعد المدير الفنى عادل السيد ، مدربين شريف العسيلى و حسن يوسف و وليد محمد و عمرو خليفة و حسن ابو جبل ، اداريين و سماحة ابراهيم و محمود بلال.