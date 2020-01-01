ضبط 30 طن ملح و240 كيلو جبنة موتزاريلا غير صالحين للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الضرب بيد من حديد على يد المتاجرين بصحة وسلامة المواطنين وتكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية؛ للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين.



وقال المحافظ، في بيان صحفي اليوم، إن مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هاني جمعة من خلال إدارة مراقبة الأغذية، نفذت حملة تفتيشية على مصانع منتجات الألبان بنطاق دائرة المحمودية أسفرت عن ضبط 250 كيس جبنة موتزاريلا بإجمالي وزن 250 كيلو (ربع طن) منتهية الصلاحية بداخل ثلاجة بمصنع ألبان متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير مذكرة لغلق المصنع لنقص الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمنشأة.



وتمكنت الحملة من ضبط 699 شيكارة ملح خشن زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي وزن 3 أطنان داخل مصنع للملح غير صالح للاستهلاك الآدمي ومتغير في الخواص الطبيعية، وتحرير محضر بالكمية المذكورة، ومذكرة غلق للمصنع لنقص الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمنشأة.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.