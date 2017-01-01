محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش طنطا

أجرى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا جولة تفقدية مساء اليوم السبت؛ لمتابعة أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلتيه الخامسة والسادسة، والذي يعتبر أهم محور مروري تم إنشاؤه على حدود مدينة طنطا بمحاذاة ترعة القاصد، بدءاً من الطريق الزراعي إلى مدخل طنطا الجنوبي، وصولاً إلى إستاد طنطا الرياضي وجامعة طنطا ومحور سبرباى المؤدى للمنطقة اللوجستية.

وتابع المحافظ - بحسب بيان صحفي صدر اصدرته المحافظة مساء اليوم - الأعمال الجارية في المرحلة الخامسة بداية من سكة المحلة وحتى كوبري فاروق بطول 3 كم ، حيث يتم تركيب الأرصفة والإنترلوك وأعمدة الإنارة الديكورية - ووضع أشجار الزينة، ووج المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش الغفران والتي تمتد من كوبري قحافة وحتى الداون تاون بطول 2 كم (700 متر ضمن تطوير العشوائيات و 1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية).

وأكد المحافظ أن التطوير الجاري بالكورنيش حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالي طنطا، وأن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي الغربية.