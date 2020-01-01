سموحة ينهي اتفاقه مع جونيور أجايي

أنهى نادي سموحة اتفاقه مع جونيور أجايي، لاعب النصر الليبي، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر بنادي سموحة أن النادي تفاوض مع أجايي، لاعب الأهلي السابق في الفترة الماضية، ونجح في التوصل لاتفاق نهائي من أجل ضمه الصيف الجاري.

وأشار المصدر إلى أن الصفقة يتبقى عليها رتوش قليلة لحسمها بشكل نهائي، ومن ثم سيتم الإعلان بشكل رسمي عنها لوسائل الإعلام.

وأتم المصدر تصريحاته أن النيجيري أجايي سينضم لسموحة بعقد يمتد لـ 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه الليبي.

وكان النادي الأهلي قد فسخ تعاقده مع أجايي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تعرض اللاعب لأكثر من إصابة متتالية أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة.

وانضم أجايي قبل عدة أشهر للنصر الليبي، وظهر بمستوى رائع مع الفريق، ونجح في قيادته لتحقيق انتصارات ثمينة في المسابقات المحلية الليبية.