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أعداد جريدة الشروق
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إيلي كوهين: إسرائيل باتت أقرب من أي وقت مضي لاتفاق سلام مع السعوديين

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 11:51 م

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن بلاده باتت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية.

وأضاف كوهين :"نحن الأقرب من أي وقت مضي للتوصل إلى اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية"، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل "في موقعها الإلكتروني وتابع أن القضية الفلسطينية "ليست عائقا" أمام إبرام اتفاق من هذا القبيل مع السعودية، رغم أنه رفض الرد على ما إذا كانت اسرائيل سوف تعلن تجميدا للاستيطان إذا ما تقدمت الرياض بطلب بهذا الخصوص.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صرح في الشهر الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في الرياض : "التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا".


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