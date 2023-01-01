تشيلسي يجتاز فولهام بثنائية وديا

واصل فريق تشيلسي نتائجه الجيدة في سلسلة مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، عقب تغلبه 2 / صفر على فولهام، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وعلى ملعب (فيديكس فيلد) بمدينة لاندوفر في الولايات المتحدة الأمريكية، افتتح البرازيلي تياجو سيلفا التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله الفرنسي كريستوفر نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وكان تشيلسي بدأ استعداداته للموسم المقبل بالفوز 5 / صفر على ريكسهام الإنجليزي في 20 تموز/يوليو الجاري، وخلال رحلته للأراضي الأمريكية، فاز الفريق اللندني 4 / 3 على برايتون الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وتعادل تشيلسي 1 / 1 مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في مباراته الودية الماضية يوم الخميس الماضي، قبل أن يتغلب على فولهام اليوم.

ويأمل تشيلسي في استعادة بريقه الذي فقده في الموسم الماضي، الذي شهد سلسلة من النتائج المخيبة على الصعيدين المحلي والقاري، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل الفريق الأزرق مبارياته في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه ليفربول في 13 أغسطس القادم بملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن.