دير سانت كاترين يستقبل 700 سائح اليوم

استقبل دير سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، 700 سائح من مختلف جنسيات العالم، لزيارة المعالم السياحية التي يحويها الدير، ومنها الكنيسة الكبرى، وكنيسة الجماجم، وشجرة العليقة، ومكتبة الدير، ومتحف الكنوز الأثرية، والمسجد الفاطمي.

وقال علي عبدالبصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن الدير يشهد اليوم إقبالا كبيرا من قبل السائحين الذين حرصوا على زيارته عقب الهبوط من أعلى قمة جبل موسى صباح اليوم وقضاء ليلة كاملة على قمة الجبل للاستمتاع بمشهد شروق الشمس.

وأوضح نائب رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى تفويج 700 سائح على مجموعات لزيارة المعالم السياحية بالدير، وكل مجموعة يصاحبها مرشدا سياحيا لشرح كل التفاصيل عن كل معلم من المعالم السياحية، على أن يكون كل فوج داخل معلم مختلف عن الآخر منعا للتكدس.

وأشار إلى أن حالة الطقس في المدينة في تحسن مستمر، وبدأت موجة الارتفاع في درجات الحرارة في الانخفاض، ويسود المدينة طقس معتدل على مدار اليوم، هذا التحسن ساعد السائحين من محبي السياحة البيئية في التجول داخل وديان المدينة، والتخييم وسط الصحراء للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الخلابة، ومعايشة الحياة البدوية البسيطة، والتعرف على النباتات الطبيعية التي تشتهر بها محمية سانت كاترين.

وأكد أن أعمال التنفيذ بمشروع التجلي الأعظم تجري على قدم وساق للانتهاء منه في الموعد المحدد، خاصة أن هذا المشروع سيحول المدينة إلى قلعة للسياحة الدينية، والبيئية، والترفيهية، لافتا إلى أنه يجري عمل طرق مخصصة ضمن المشروع لتسهيل صعود جبل موسى، ومنع التكدس أمام مدخل الدير، ومن المقرر تخصيص أماكن للجمالة، وأماكن الانتظار السيارات، وسيارات بالكهرباء لنقل كبار السن إلى الدير.