قبرص تنقذ 73 مهاجرا وتعيدهم إلى لبنان

أنقذت القوات الأمنية في جزيرة قبرص 73 مهاجرا، بينهم 11 طفلا، على بعد نحو 12 ميلا بحريا (22.2 كيلومتر) قبالة ساحل البلاد، وقامت بإعادتهم إلى لبنان.



وذكرت إذاعة قبرص اليوم الاثنين أن المهاجرين من بينهم تسع سيدات و53 رجلا. وأضافت أن قاربهم كان معرضا لخطر الانقلاب منذ ثلاثة أيام.



وأضافت الاذاعة أن عملية إعادة اللاجئين تمت وفقا لاتفاق مع حكومة لبنان، التي تعتبرها قبرص دولة ثالثة آمنة.



وقد تم إعادة اللاجئين أمس الأحد. ولم تذكر وزارة الداخلية القبرصية جنسية المهاجرين.



وأكدت الحكومة في نيقوسيا أكثر من مرة أن مخيمات اللاجئين لديها مكتظة باللاجئين. وتطلب قبرص، العضو بالاتحاد الأوروبي المساعدة من بروكسل.