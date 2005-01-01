قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الأسير عساف زهران (47 عامًا) من طولكرم، تعرض لجلطة، على إثرها نقل من سجن ريمون إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي، دون أن تُعرف تفاصيل أكثر عن وضعه الصحي.

وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الاثنين، أنّ الأسير زهران واحد من بين الأسرى المرضى الذين يعانون من السكري المزمن، والضغط.

وأشار إلى أن هذا الأسير واجه على مدار السنوات الماضية، جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، ومؤخرًا عانى من تفاقم وضعه الصحيّ.

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة ومصير الأسير زهران، وكافة الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

وزهران معتقل منذ عام 2005، وهو محكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات و22 عامًا، وقبل اعتقاله الحالي الممتد منذ عام 2005، تعرض للاعتقال وأمضى نحو تسع سنوات، كما أنّه تعرض للمطاردة، لنحو عامين، قبل اعتقاله.