تقارير: جيش الاحتلال اعتقل جيش شخصين حاولا التسلل من الحدود الأردنية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شخصين حاولا التسلل من الحدود الأردنية إلى إسرائيل، قرب وادي الأردن.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الشخصين اللذين تم اعتقالهما كانا من الباحثين عن العمل.



يأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الأحد، بأن قوات الجيش أحبطت عملية تهريب غير عادية للأسلحة على الحدود الأردنية بالقرب من مستوطنة أشدود يعقوب.



وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن قضية «أمنية سرية» ممنوعة من النشر شاركت فيها قوات من وحدة "متلان" التكتيكية الإسرائيلية.



وقال موقع قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، إن جهاز الشاباك وقيادة منطقة المركز حقّقوا خلال الأيام الأخيرة، في تهريب أسلحة، بداية الأسبوع الماضي، شمالي غور الأردن.



وذكر الموقع أن التحقيق تمحور بشكل أساسي على تهريب وسائل قتالية غير عادية، في الليلة بين يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، وإلى الآن تفاصيل التحقيق في الحادث الذي وصف بأنه غير عادي بالنسبة لعمليات تهريب سابقة ممنوعة من النشر.



وشارك في إحباط عملية التهريب، عناصر من مجموعة «متلان»، وهي الوحدة التكتيكية الخاصة في حرس الحدود، وتحارب هذه المجموعة «الجرائم الحساسة» عبر المطاردات ونصب الكمائن بالتعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي في غور الأردن.



وأمس الأحد، عزز الجيش الإسرائيلي، من قواته على الحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لأي تهديدات من حزب الله اللبناني، وبخاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمينه العام حسن نصر الله.