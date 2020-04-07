إسرائيل تشتري عشرات الآلاف من القذائف المدفعية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية شراء عشرات الآلاف من القذائف المدفعية من شركة "إلبيت" الإسرائيلية للصناعات الأمنية بهدف تعزيز استعدادها لسيناريوهات قتالية متنوعة.



وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين: "وقعت مديرية الإنتاج والمشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية اتفاقية جديدة مع شركة "إلبيت سيستمز" لشراء عشرات الآلاف من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم لاستخدام سلاح المدفعية الإسرائيلي"، وفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء.



وأضافت الوزارة: "وافق المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زمير على الاتفاقية التي تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليون دولار".



وتابعت: "سيتم تنفيذ العقد على مدار عام واحد، ومن المتوقع تسليم قذائف المدفعية خلال عام 2024".



بدوره، قال زئيف لانداو، مدير مديرية الإنتاج والمشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية: "ستعزز هذه الاتفاقية مع "إلبيت سيستمز" قدرات الجيش الإسرائيلي واستعداده لسيناريوهات قتالية متنوعة".