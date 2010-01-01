إيطاليا تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو "دولتان لشعبين"، معبرا عن دعم إيطاليا المستمر لفلسطين والتزامها بتعزيز المؤسسات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيطالي، اليوم، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، الذي يزور روما حاليا.

وأطلع المالكي نظيره الإيطالي على مستجدات الأوضاع في فلسطين، وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، من قتل وتدمير وحرق للمدن والقرى الفلسطينية، والعدوان الأخير على جنين الذي خلف شهداء وجرحى ودمر البنية التحتية وهجر آلاف العائلات، مشددا على أنه إذا لم يتم وضع حد لمثل هذه الممارسات فسيتكرر هذا المشهد في مدن فلسطينية أخرى، مطالبا إيطاليا بالتدخل لمنع خروج الوضع عن السيطرة.