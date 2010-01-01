 إيطاليا تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
الإثنين 31 يوليه 2023 11:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

إيطاليا تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

روما - قنا
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 11:30 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 11:30 م

أكد أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو "دولتان لشعبين"، معبرا عن دعم إيطاليا المستمر لفلسطين والتزامها بتعزيز المؤسسات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيطالي، اليوم، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، الذي يزور روما حاليا.

وأطلع المالكي نظيره الإيطالي على مستجدات الأوضاع في فلسطين، وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، من قتل وتدمير وحرق للمدن والقرى الفلسطينية، والعدوان الأخير على جنين الذي خلف شهداء وجرحى ودمر البنية التحتية وهجر آلاف العائلات، مشددا على أنه إذا لم يتم وضع حد لمثل هذه الممارسات فسيتكرر هذا المشهد في مدن فلسطينية أخرى، مطالبا إيطاليا بالتدخل لمنع خروج الوضع عن السيطرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك