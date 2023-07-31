انطلاق حملة نظافة مكبرة بمدينة جمصة خلال موسم الصيف في الدقهلية

انطلقت اليوم الأحد، أعمال حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة جمصة بالدقهلية، والتي تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر القادم لنهاية؛ لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة تشمل جميع أنحاء المدينة وشاطئ جمصة، وذلك حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين المصطافين المترددين على المصيف هذا العام.

وأوضح أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 750 طن مخلفات قمامة ومخلفات صلبة من المقلب الوسيط، و20 طن تربة ومخلفات تقليم أشجار ونقلها والتخلص الآمن منها.

من جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية، والمنزلة وميت سلسيل، ومنية النصر وشربين، ونبروه لتنفيذ أعمال الحملة المذكورة، وفقا للبرنامج الزمني المقرر لها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.

وأشار إلى أنه ري كل الحدائق والجزر الوسطى، وتقليم أشجار شارع مدخل مدينة جمصة ورفع القمامة والأتربة، والمخلفات الصلبة، وناتج تقليم أشجار وغسيل الأرصفة.

وتم تنفيذ خطة نظافة جديدة للمدينة، حيث تم تقسيم المدينة إلى 7 قطاعات رئيسية، وتوزيع المشرفين عليها، وعمل فترتي نظافة صباحية ومسائية، وتكليف نواب رئيس المدينة بالإشراف التام على أعمال النظافة العامة خلال الفترتين.