خليل الحية: خليفة إسماعيل هنية سيسير على نفس الدرب

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قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية خليل الحية، اليوم، إن حركة حماس والمقاومة مستمرة ومن سيخلف رئيس الحركة الراحل إسماعيل هنية سيسير على نفس الدرب.

وأضاف الحية، في مؤتمر صحفي من طهران: "ننتظر التحقيقات الكاملة من السلطات الإيرانية بشأن اغتيال هنية، العدو يريد ضم الضفة الغربية وتسليمها للمتطرفين"، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابع الحية: "دماء القائد إسماعيل هنية رسالة واضحة هي أن خيارنا مع العدو هو المقاومة".

وقال: "الكيان الصهيوني جدير بأن يدفع ثمنا غاليا لجريمته البشعة"، مضيفاً: "الاحتلال يهرب إلى الأمام عبر محاولته إشعال المنطقة بعد فشله".

وأكد الحية، أن إسماعيل هنية لم يكن في مكان سري أو بعيدا عن الأضواء واغتياله ليس منجزا استخباريا.

وتابع: "إسماعيل هنية قضى نحبه في ظروف استثنائية وسيفتقده شعبه والأمة، إسماعيل هنية بذل حياته من أجل دينه ووطنه".