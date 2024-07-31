النمسا ترشح وزير ماليتها لمنصب مفوض الاتحاد الأوروبي

رشحت النمسا وزير ماليتها ماجنوس برونر، لمنصب مفوض الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أسابيع من الجدل الدائر داخل حكومة الائتلاف النمساوية، بشأن من سيشغل الوظيفة.

ومن جانبه، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم الأربعاء، إن "ماجنوس برونر لديه إلمام بالتحديات على المستوى الأوروبي وسيضمن تمثيل المصالح النمساوية والقيم الأوروبية على قدم المساواة في المفوضية".

جدير بالذكر أن كلا من نيهامر وبرونر ينتمي إلى حزب الشعب النمساوي المحافظ، وهو عضو في حزب الشعب الأوروبي، وهي مجموعة يمين وسط في البرلمان الأوروبي. وفي فيينا، يشارك حزب الشعب النمساوي وحزب الخضر في الحكومة الائتلافية.