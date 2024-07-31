 على لسان بزشكيان.. تهديد إيراني صريح لإسرائيل بعد اغتيال هنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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على لسان بزشكيان.. تهديد إيراني صريح لإسرائيل بعد اغتيال هنية


نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 10:41 ص

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن طهران ستجعل «المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة»، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده «ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، صباح اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال هنية، وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.

وأضافت وكالة «فارس» الإيرانية أنه تم استهداف مقر إقامة إسماعيل هنية في منطقة في شمال العاصمة الإيرانية.


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