المرصد السوري: دوي انفجارات في منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، وذلك في خبر عاجل له، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

من جانبها، تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن أن سلاح الجو «الإسرائيلي» ينفذ عملية اغتيال في منطقة السيدة زينب في دمشق.

وقالت صحيفة «إسرائيل هيوم»، إن هناك أنباء عن هجوم في المنطقة الواقعة قرب دمشق، حيث يقيم مسئولون إيرانيون.

بينما نقلت وسائل إعلام سورية، عن مصدر رسمي في ريف دمشق، نفيه وقوع حوادث أمنية أو عسكرية بالمحافظة.

وقالت إن «الدخان الذي شوهد في سماء محيط العاصمة دمشق، ناتج عن حريق في مصنع بمحيط أشرفية صحنايا».