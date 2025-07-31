وزارة العدل السورية تشكل لجنة تحقيق في أحداث السويداء

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء الأسبوع الماضي .

وأصدر وزير العدل السوري مظهر السوري قرارا يقضي بتشكيل :" لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة مؤلفة من أربعة قضاة ومحاميين وضابط تحدد مهمتها كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون على أن تنهي مدة عملها خلال ثلاثة أشهر ويحال من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء".

وأوضح قرار وزير العدل تضمن أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وأن تستعين بما يلزم للتنفيذ .

وشهدت محافظة السويداء جنوب سوريا أحداث عنف دموية اندلعت في الثالث عشر من الشهر الجاري بين فصائل مسلحة من أبناء محافظة السويداء وأبناء عشائر البدو لتتطور الأمور بشكل دموي ويتدخل الجيش وقوات وزارة الداخلية ويسقط آلاف القتلى والجرحى.