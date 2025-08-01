الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي

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يبدأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت المقبل زيارة رسمية لباكستان تستمر يومين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، وتحظى بأهمية بالغة في إطار التطورات الاقليمية الاخيرة.

وبحسب مصادر رسمية واعلامية ايرانية وباكستانية، يعقد الرئيس الإيراني في اسلام اباد لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين بمن فيهم رئيس الجمهورية اصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني.

تتضمن الزيارة لقاءات مع مسؤولين ثقافيين ورجال الاعمال الباكستانيين. وتهدف اللقاءات الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والديني. وتوسيع التعاون الحدودي وزيادة حجم التبادل التجاري ليزيد عن 3 مليارات دولار.

وهذه الزيارة ستكون الثانية لرئيس ايراني الى باكستان خلال العامين الماضيين. ففي أبريل 2024 زار الرئيس الايراني الراحل ابراهيم رئيسي باكستان لثلاثة ايام.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد زار طهران قبل نحو شهرين في اطار جولة إقليمية.