مهاجم الهلال يقترب من الأهلي السعودي بعد اجتياز الفحص الطبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترب عبد الله رديف، مهاجم الهلال السعودي المعار إلى الفيحاء، من الانتقال إلى صفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخضع اللاعب، اليوم الجمعة، للفحص الطبي في مقر النادي الأهلي، تمهيدًا لإتمام إجراءات التعاقد الرسمي والانضمام إلى الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية وتوقيع العقود، ليعزز رديف خيارات الفريق الهجومية في الموسم المقبل.

ولم يحصل رديف على فرصة حقيقية مع الهلال لتتم إعارته، علما بأنه مثل المنتخب السعودي أيضا في عدد قليل من المباريات الدولية.

وكان أهلي جدة قد أعلن مؤخرا انفصاله عن مدربه الألماني ماتياس يايسله.