أعربت الكاتبة والصحفية شيماء جلهوم، عن سعادتها بوصول روايتها «سيرة 14 أم الغلام» إلى القائمة القصيرة للدورة السادسة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، مؤكدة أنها تعد من أهم الجوائز على مستوى الرواية المصرية.

وقالت جلهوم إن سعادتها بهذا الإنجاز تعود إلى سببين؛ أولهما أن الجائزة تحمل اسم الكاتب الكبير خيري شلبي، الذي يمثل قيمة أدبية وإنسانية كبيرة، أما السبب الثاني فيرتبط بالرواية نفسها، موضحة أن «سيرة 14 أم الغلام» تحمل في جوهرها الكثير من روح خيري شلبي وروح رواياته التي وثقت الحياة والبيئة المصرية في مراحل زمنية مختلفة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنها تتمنى الفوز بالجائزة، معربة في الوقت نفسه عن خالص أمنياتها بالتوفيق لجميع الكتّاب المرشحين في القائمة القصيرة.

وجاء إعلان القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2026، التي ينظمها مجلس أمناء الجائزة بالشراكة مع دار الشروق، متضمنًا خمس روايات، هي: «أنثى ذبابة الخيل» لمحمد عبد السلام إدريس، و«سبع محاولات للطيران» لمروة مجدي، و«سيرة 14 أم الغلام» لشيماء جلهوم، و«القتل بدوام كامل» لمحمد العبادي، و«يد الخالق وعصا الشيخ» لبهاء نجيب بغدادي.

جدير بالذكر أنه من المقرر إعلان العمل الفائز بالجائزة في 9 سبتمبر 2026، بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الروائي خيري شلبي، على أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز. وتأتي الجائزة، التي أطلقتها إيمان خيري شلبي عام 2020، تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938-2011)، بهدف تقديم أصوات روائية مصرية جديدة، وإتاحة الفرصة للكتّاب الذين لم يسبق لهم نشر عمل روائي لإصدار روايتهم الأولى.