ضربات جوية تقلص هجوما لـ«طالبان» على مدينة قندوز الأفغانية

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ذكر مسؤولون اليوم السبت، أن سلاح الجو الأفغاني قلص هجوما جديدا تشنه حركة طالبان على أجزاء من مدينة قندوز شمال شرق البلاد.

وقال غلام رباني رباني، إنه تم استهداف مواقع مختلفة للمسلحين داخل المدينة، في القتال الدائر منذ حوالي 12 ساعة.

وسمع دوي إطلاق نار بشكل متفرق في مناطق مختلفة من المدينة، لكن ليس بالكثافة التي كان عليها في الساعات الأولى من الصباح، طبقا لما ذكره عضو مجلس إقليمي آخر يدعى مولوي عبد الله.

ويعد مبنى إمداد الكهرباء الرئيسي والمستشفى الإقليمي ومنطقة الشرطة الثالثة بالمدينة من بين المناطق الأكثر أهمية التي استولى عليها مسلحو طالبان، طبقا لما ذكره مسؤولون محليون.

ولم يتم بعد حصر الخسائر في صفوف المدنيين والجيش على نحو الدقة.

وذكر متحدث من أقرب قاعدة عسكرية رئيسية، فيلق "بامير 217" أن عملية التطهير تجري بشكل حذر لحماية المدنيين.

وذكرت وزارتا الدفاع والداخلية أن 40 مسلحا على الأقل من حركة طالبان قُتلوا نتيجة لعمليات جوية وبرية بالمدينة، ولم يتسن التحقق من تلك الأرقام.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم أيضا نشر قوات كوماندوز بالمدينة.

في المقابل، ذكر المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد أن العملية التي شنها المسلحون في مدينة قندوز، التي بدأت منتصف الليل، تُجرى "بسلاسة".

ونشر مجاهد مقطع فيديو يظهر المسلحين وهم يجمعون ذخائر من مجمع تابع للشرطة، يبدو أن قوات أفغانية أخلته.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر عدد من رجال الشرطة وهم يتخلون عن أسلحتهم لطالبان ويتركون مجمعهم في مكان ما بالمدينة.

ولم يتسن التحقق من صحة مقطعي الفيديو.

ووقع الهجوم، فى الوقت الذى تتواصل المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للصراع المستمر منذ 17 عاما.