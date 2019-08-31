نصائح عند شراء الـ«لانش بوكس» استعدادا للعام الدارسي الجديد

تقع بعض الأمهات في حيرة أثناء شراء الـ"لانش بوكس" استعدادا للعام الدارسي الجديد، حيث إن هناك أشكال وخامات متعددة بالأسواق ولكل نوع سعر، في الوقت الذي يجب اختيار نوع جيد لا يتفاعل مع الطعام الساخن ويعود بالضرر على الجسم، أو يكون من النوع الردئ الذي يفسد الوجبات.

وحتى تختاري لأطفال "لانش بوكس" مناسب، اتبعي النصائح التي قدمها موقع " the organised housewife"، والتي تجيب عن كافة الأسئلة التي تدير في ذهنك أثناء الشراء.

1- ما الذي يجب أن تبحثين عنه في اللانش بوكس قبل الشراء؟

عليك البحث عن "لانش بوكس" آمن لتخزين الطعام ويبقيه طازجًا وساخنًا دون الحاجة إلى تغليفه، وذلك يمكن سؤال البائع عنه قبل الشراء، إضافة إلى ضرورة البحث عن النوع الذي يحتوي على غطاء واحد وسهل التنظيف والتجفيف، ويمتلك مسافات منفصلة بين كل نوع طعام.

2- ما هو الحجم المناسب للانش بوكس؟

من الأفضل اختيار الـ"لانش بوكس" المقسم إلى عدة خانات؛ لأنه يسمح بوضع الطعام والحلويات والفاكهة أو الخضروات أيضًا، لكن ابحثي عن النوع المناسب لحجم الطعام الذي يتناوله طفلك يوميًا.

3- ما هو أفضل خامة في الـ"لانش بوكس"؟

عليك اختيار النوع العازل للحرارة، لأنه يضمن بقاء الطعام سليم في درجات الحرارة العالية، ويحافظ على سخونة الطعام خلال الشتاء، وهذا سيجعل طفلك يستمتع بالطعام.

وأيضًا حاولي العثور على النوع الذي يقبل التنظيف داخل غسالة الأطباق حتى لا ترهقي نفسك.

4- ما هى الألوان التي من المفضل البحث عنها عند اختيار "لانش بوكس"؟

هناك عدة ألوان محببة عند أغلب الطلاب سواء كانوا فتيات أو فتيان، وهى الأزرق والرمادي والوردي والأبيض، وفي حالة الرغبة في شراء لانش بوكس يحتوي على رسومات كرتونية، احرصي على اختيار نوع برسمة بسيطة حتى لا يشعر الطفل بالانزعاج عند رؤيته؛ لأن الألوان الكثير المتداخلة أحيانًا تصيب الإنسان بالعصبية.