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تفاصيل مفاجأة إسعاد يونس لأمير كرارة في «سهرانين»

إسعاد يونس وأمير كرارة
إسعاد يونس وأمير كرارة

نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 6:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 6:15 ص

فاجأت الفنانة إسعاد يونس، الفنانة أمير كرارة بهدية غير متوقعة في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، بعد غدٍ الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة ON.

تدخل "إسعاد" إلى الاستوديو حاملةً هدية كبيرة لأمير كرارة، لكنها تطلب منه عدم فتحها إلا في نهاية الحلقة، الأمر الذي جعل "أمير" يتحمس لمعرفة ما بداخلها، ويحاول فتحها أثناء اللقاء في مواقف طريفة باءت جميعها بالفشل، بسبب منع إسعاد يونس له في كل مرة.

على صعيد آخر، تقدم المذيعة والمطربة زهرة رامي، على استوديو مسرح "سهرانين"، العديد من الأغنيات التي سبق وغنتها إسعاد يونس في أعمالها المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الأغنيات التي سبق وقدمتها مع الموسيقار الراحل سيد مكاوي.

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