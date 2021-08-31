سفير إيطالي: نشرع في منح التأشيرة لليبيين خلال الفترة المقبلة

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، أن روما ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال بوتشينو، خلال لقاء مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الليبية محمد خليل، وفقا لوكالة الانباء الإيطالية، إنه "تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من الملفات المهمة والعالقة ومن بينها العمل على تنفيذ معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية وموضوع الهجرة غير الشرعية للمساعدة في مواجهة هذه المشكلة مع دول المصدر".

وأوضح بوتشينو، خلال اللقاء أن سفارة بلاده بطرابلس، ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين في الفترة القريبة القادمة، معربا عن أمل بلاده في توطيد العلاقات الثنائية وفي مختلف المجالات بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.