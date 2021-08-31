أزمة جديدة لمحمد رمضان بعد تصريحه: «متخلقتش اللبنانية اللي هتغني معايا»

أزمة جديدة أثارها الفنان محمد رمضان، هذه المرة في لبنان، عندما صرّح بأنه لم تولد بعد الفنانة اللبنانية التي يمكن أن تشاركه في دويتو.

وانتقد بعض النجوم اللبنانيين هذا التصريح، حيث كتب الممثل اللبناني باسم مغنية على صفحته على فيس بوك، "ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا، هكذا صرح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوبا في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته، يتكلم بثقة وكأنه الأسطورة عبد الحليم حافظ مع أن عبد الحليم، حلم الأجيال لم يقلها يوما".

وتابع مغنية: "أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك لكن خذ بعين الاعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك.. الموهبة وحدها لا تكفي، تواضع.. ملاحظة: تحية إلى بلدي الثاني جمهورية مصر العربية، أحبك".

وتفاعل نجوم لبنان على هذا المنشور، أولهم الموسيقار أسامة الرحباني، الذي قال: "مين هوي أصلا ومين سئلان عنو؟ ليه المصريين راضيين عنو وعن تصرفاتو الصبيانية؟ وبعدين الحق على المذيعة والمحطة اللي فتحولو المجال".

بينما تساءلت النجمة السورية شكران مرتجي، قائلة "معقول هو صح ونحنا غلط؟ شي غريب"، ليرد مغنية قائلا، "بعمرك ما تفكري هيك، وما يصح إلا الصحيح".

كما انتقد نضال هاني، مدير أعمال الفنانة سميرة سعيدة، تصريح رمضان، وكتب على حسابه الشخصي بفيسبوك: "فيه فنان مصري عمل مقابلة بلبنان مع مذيعة فاشلة.. سألته: مين الفنانة اللبنانية اللي ممكن تعمل معها ديو؟.. بيجاوبها: ما خلقت بعد.. ممكن كمان ١٥ سنة وضحك".

وتابع هاني: "طيب أول شي لازم تشوف مين الفنانة اللبنانية اللي أصلا ممكن ترضا تعمل معاك ديو.. خصوصًا إنه بيروت عاصمة الفن وحمد الله عندنا أهم وأشهر وأنجح نجوم بالوطن العربي، هيدي المذيعة الفاشلة اللي بس جايبته لتطبله وتألهه.. كيف ممكن تمرق هيك تصريح وتسكت.. لا ضحكت كمان.. طيب، كيف ممكن صحافتنا تمرق هيك تصريح؟ بس كرمال تكسب وده الأخ؟ اللي أصلا لجأ للبنان لما شاف إنه الكل ضده بمصر الحبيبة".

في حين نشرت مجلة بيبول بالعربي مقطع حوار رمضان الذي صرّح من خلاله هذا التصريح على تويتر، وكتبت تعليق، "هيدا تقليل من شأن كل نجماتنا اللي صارلن 20 سنة نجمات صف أول، واحد صارله سنتين عم بيغني صار يقلك يمكن تجي بعد 15 سنة اللي تنفع تغني معي".

يذكر أن الأزمة بدأت بعدما حل محمد رمضان ضيفا على قناة الجديد اللبنانية، خلال زيارته للبنان الأيام الماضية، ووجهت له المذيعة سؤالًا عن الفنانة اللبنانية التي يمكن أن يقوم بالغناء معها، ليرد رمضان قائلا، "لسه مجاتش يعني الفنانة اللبنانية اللي بحلم أعمل معها ديو ممكن تظهر بعد 15 سنة".